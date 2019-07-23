В партии Зеленского рассказали о будущем русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Глава лидирующей на выборах в Раду Украины партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключил, что жители Донбасса могут получить более широкие права на использование в регионе русского языка.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины. При этом представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук назвал высказывание Богдана его личным мнением.

"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка (в Донбассе – ред.), нежели на других территориях страны - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции", - сказал Разумков в интервью "РБК Украина", опубликованном во вторник.

При этом, по его словам, единственные "красные линии", которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком на Украине является украинский язык.

Разумков также заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут состояться только по украинскому законодательству, "этот процесс должен идти в рамках Минска (минских соглашений - ред.), но он должен защищать интересы государства Украина".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.