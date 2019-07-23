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РИА Новости
Союзное государство

На учениях "Щит Союза-2019" задействуют почти тысячу единиц боевой техники

Вчера, 17:42
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. До 950 единиц боевой техники будет задействовано на совместных учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Щит Союза-2019" в Нижегородской области, сообщил командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.
"Количество основных систем вооружения составит до 950 единиц боевой техники, в том числе более 230 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 70 самолетов", - сказал он.
Журавлев отметил, что основная часть техники будет задействована от российской стороны -  около 200 танков, 360 бронированных машин, до 190 систем залпового огня, орудий и минометов и 55 боевых самолетов и вертолетов. Журавлев также отметил, что в учениях будет задействована самая современная техника, которая стоит на вооружении войск двух стран.
Оперативные учения войск России и Белоруссии "Щит Союза-2019" станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военных двух стран. Учения, в соответствии с решением президентов России и Белоруссии, проводятся раз в два года - предыдущие "Запад-2017" прошли в Белоруссии. Учения пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. 24 октября 2018
24 октября 2018, 13:02
Шойгу рассказал об учениях России и Белоруссии "Щит Союза-2019"
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