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РИА Новости

Постпред Британии при ООН рассказала о целях Лондона в Персидском заливе

Вчера, 17:35
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© AFP 2019 / Hector Retamal Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© AFP 2019 / Hector Retamal
ООН, 23 июл - РИА Новости. Великобритания не ищет конфронтации с Ираном, но выступает за свободу судоходства в Персидском заливе, заявила журналистам постпред Британии при ООН Карен Пирс.
"Мы не ищем конфронтации с Ираном", - сказала Пирс.

"Наряду с защитой судоходства, обеспечением свободы навигации, что является чрезвычайно важным международным правом, должно оставаться место для дипломатии", - сказала Пирс, отвечая на вопрос о том, какими могут быть способы сохранения мира в регионе.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Британский танкер Stena Impero, задержанный ВМС Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. Архивное фото
Вчера, 02:14
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Персидский заливВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
А что могут сказать бриты про свободу судоходства в Гибралтаре??
23 июля, 21:28
Мадуро Петрович-XXV
1182101209
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