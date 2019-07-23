Постпред Британии при ООН рассказала о целях Лондона в Персидском заливе

ООН, 23 июл - РИА Новости. Великобритания не ищет конфронтации с Ираном, но выступает за свободу судоходства в Персидском заливе, заявила журналистам постпред Британии при ООН Карен Пирс.

"Мы не ищем конфронтации с Ираном", - сказала Пирс.

"Наряду с защитой судоходства, обеспечением свободы навигации, что является чрезвычайно важным международным правом, должно оставаться место для дипломатии", - сказала Пирс, отвечая на вопрос о том, какими могут быть способы сохранения мира в регионе.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.