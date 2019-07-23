Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой

Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки

ПЕНЗА, 23 июл – РИА Новости. Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки, в которой один человек погиб и несколько пострадали, начали возвращаться домой, уже вернулись 177 человек, сообщил РИА Новости во вторник глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.

Власти Пензенской области ранее сообщили, что после конфликта все цыгане добровольно покинули Чемодановку и Лопатки, где оставили порядка 40 и 90 домов соответственно, их имущество взяли под охрану. По данным властей региона, официально на территории Чемодановского сельсовета, объединяющего Чемодановку и Лопатки, были зарегистрированы около 650 цыган. Глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов ранее в интервью РИА Новости заявлял, что все цыгане, не причастные к конфликту, должны вернуться в свои дома.

"Уже возвращаются, там их уже 177 человек было на вчерашний день. Возвращаются как в Лопатки, так и в село Чемодановка", - сказал Демичев.

Он отметил, что ситуация в обоих селах нормальная, никаких инцидентов после возвращения представителей цыганской общины не происходило.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело по трем статьям расследует центральный аппарат СК. Арестованы 28 участников конфликта, в том числе подозреваемый непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.