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РИА Новости

В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии

Вчера, 17:34
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что общежитие на Красноказарменной улице из-за возгорания в подвале и сильного задымления покинули 90 человек.
"В 17.15 пожар ликвидирован на площади два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в подвальном помещении здания горели лакокрасочные материалы. По предварительным данным, пострадавших нет.
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