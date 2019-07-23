В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что общежитие на Красноказарменной улице из-за возгорания в подвале и сильного задымления покинули 90 человек.
"В 17.15 пожар ликвидирован на площади два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в подвальном помещении здания горели лакокрасочные материалы. По предварительным данным, пострадавших нет.