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РИА Новости

В Госдуме призвали перейти к цифровизации в лесной сфере

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Для охраны лесов от пожаров необходимо перейти к цифровизации в лесной сфере, считает модератор тематической площадки Общероссийского народного фронта "Экология", депутат Госдумы Николай Будуев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ОНФ подготовить и представить до 1 декабря предложения по совершенствованию законодательства РФ в части, касающейся охраны лесов от пожаров. Соответствующий перечень поручений был дан главой государства по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", проведенного ОНФ 16 мая 2019 года.
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"Необходимо перейти к цифровизации в лесной сфере. Это нужно для того, чтобы отделить работников лесной отрасли от объекта контроля... это позволит навести порядок в экономике и в то же время снизить вероятность возникновения рукотворных пожаров", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Будуева.
Будуев отметил, что при внедрении цифровых технологий необходим "комплексный подход". Так, по его словам, надо использовать фотоловушки, а также спутники, "которые позволяют в режиме онлайн отслеживать вырубки, пожары". Как только люди будут понимать, что "если ты поджег, то тебя найдут", то поджогов больше не будет, уверен эксперт ОНФ. Он напомнил, что 95% лесных пожаров сейчас возникают по вине человека.
Комментируя поручение Путина, Будуев отметил, что для охраны лесов от пожаров необходимо "снизить уровень коррупции" в лесной сфере, а также пересмотреть нормативно-правовую базу действующего законодательства, чтобы "максимально снизить причины", стимулирующие возникновение пожаров.
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Общероссийский народный фронтГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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