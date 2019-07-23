В Госдуме призвали перейти к цифровизации в лесной сфере

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ОНФ подготовить и представить до 1 декабря предложения по совершенствованию законодательства РФ в части, касающейся охраны лесов от пожаров. Соответствующий перечень поручений был дан главой государства по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", проведенного ОНФ 16 мая 2019 года.

"Необходимо перейти к цифровизации в лесной сфере. Это нужно для того, чтобы отделить работников лесной отрасли от объекта контроля... это позволит навести порядок в экономике и в то же время снизить вероятность возникновения рукотворных пожаров", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Будуева.

Будуев отметил, что при внедрении цифровых технологий необходим "комплексный подход". Так, по его словам, надо использовать фотоловушки, а также спутники, "которые позволяют в режиме онлайн отслеживать вырубки, пожары". Как только люди будут понимать, что "если ты поджег, то тебя найдут", то поджогов больше не будет, уверен эксперт ОНФ. Он напомнил, что 95% лесных пожаров сейчас возникают по вине человека.