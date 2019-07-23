В Москву придет сильное похолодание

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В начале следующей недели в российскую столицу придет холодный арктический воздух, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в первой половине дня воскресенья температура может достигнуть 20 градусов, затем холодный воздух начнет вымещать более теплые массы.
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Позднякова не исключила, что это будет самый холодный вид вторжения — ультраполярное, что понизит температуру примерно на десять градусов.
Она отметила, что при таких процессах самыми холодными бывают первые дни, в данном случае – понедельник и вторник.
"Потом ночи, может, и останутся прохладными, но, поскольку погода будет ясная, хоть и ветреная, но ясная, то июльское солнце все-таки будет повышать дневную температуру градусов до 20", —заключила Позднякова.