В Москву придет сильное похолодание

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В начале следующей недели в российскую столицу придет холодный арктический воздух, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первой половине дня воскресенья температура может достигнуть 20 градусов, затем холодный воздух начнет вымещать более теплые массы.

Позднякова не исключила, что это будет самый холодный вид вторжения — ультраполярное, что понизит температуру примерно на десять градусов.

Она отметила, что при таких процессах самыми холодными бывают первые дни, в данном случае – понедельник и вторник.