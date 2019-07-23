Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании

Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился отсутствием генерального прокурора Юрия Луценко на отчете по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает Президент Украины Владимир Зеленский возмутился отсутствием генерального прокурора Юрия Луценко на отчете по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает Newsone

"Я его ждал и хотел видеть", — передает канал слова Зеленского.

В то же время президент отметил, что глава Генпрокуратуры находится в отпуске, и добавил, что ничего не может с этим поделать.

"Если отпуск, так отпуск", — сказал он.

Накануне Андрей Портнов, глава администрации бывшего президента Виктора Януковича, заявил, что Луценко "куда-то исчез". В Генпрокуратуре пояснили, что он находится в официальном отпуске.