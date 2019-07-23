Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился отсутствием генерального прокурора Юрия Луценко на отчете по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает Newsone.
"Я его ждал и хотел видеть", — передает канал слова Зеленского.
В то же время президент отметил, что глава Генпрокуратуры находится в отпуске, и добавил, что ничего не может с этим поделать.
"Если отпуск, так отпуск", — сказал он.
Накануне Андрей Портнов, глава администрации бывшего президента Виктора Януковича, заявил, что Луценко "куда-то исчез". В Генпрокуратуре пояснили, что он находится в официальном отпуске.
После выборов в Верховную раду Зеленский пообещал сменить генерального прокурора. Одним из кандидатов украинские СМИ называли заместителя главы офиса президента Руслана Рябошапку.