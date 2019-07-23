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РИА Новости

Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился отсутствием генерального прокурора Юрия Луценко на отчете по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает Newsone.
"Я его ждал и хотел видеть", — передает канал слова Зеленского.
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве
20 июля, 14:34
Генпрокурор Украины заявил о горячих версиях в деле об убийстве Шеремета
В то же время президент отметил, что глава Генпрокуратуры находится в отпуске, и добавил, что ничего не может с этим поделать.
"Если отпуск, так отпуск", — сказал он.
Накануне Андрей Портнов, глава администрации бывшего президента Виктора Януковича, заявил, что Луценко "куда-то исчез". В Генпрокуратуре пояснили, что он находится в официальном отпуске.
После выборов в Верховную раду Зеленский пообещал сменить генерального прокурора. Одним из кандидатов украинские СМИ называли заместителя главы офиса президента Руслана Рябошапку.
Президент Украины Владимир Зеленский
20 июля, 12:37
Зеленский попросил силовиков отчитаться о расследовании убийства Шеремета
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Ситуация на УкраинеЮрий ЛуценкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"В то же время президент отметил, что глава Генпрокуратуры находится в отпуске, и добавил, что ничего не может с этим поделать." Как интересно! Походу, в Канаду свалил, там таких принимают.
23 июля, 18:00
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