В Подмосковье утвердили границы заказника в Шатуре

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство Подмосковья утвердило границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) – памятника природы "Правобережье реки Поли у села Кривандино" в городском округе Шатура, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"Установление точных границ заказника осуществлялось с привлечением профильных специалистов на основании графических и текстовых материалов, которые легли в основу паспорта ООПТ. При проведении земельных работ также было установлено, что площадь заказника в ранее принятых документах была указана с ошибкой. В результате исправления технической ошибки, площадь заказника увеличилась с 334 гектаров до 418,39 гектара", - подчеркивается в пресс-релизе.