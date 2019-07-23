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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье утвердили границы заказника в Шатуре

Вчера, 17:27
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство Подмосковья утвердило границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) – памятника природы "Правобережье реки Поли у села Кривандино" в городском округе Шатура, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
"Установление точных границ заказника осуществлялось с привлечением профильных специалистов на основании графических и текстовых материалов, которые легли в основу паспорта ООПТ. При проведении земельных работ также было установлено, что площадь заказника в ранее принятых документах была указана с ошибкой. В результате исправления технической ошибки, площадь заказника увеличилась с 334 гектаров до 418,39 гектара", - подчеркивается в пресс-релизе.
Отмечается, что заказник был создан в 1990 году, но имела только описательные границы. Ранее сообщалось, что власти Московской области до конца года планируют организовать в регионе шесть новых особо охраняемых природных территорий на площади почти в две тысячи гектаров.
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