Пензенские власти проверяют детские лагеря после ЧП под Хабаровском

ПЕНЗА, 23 июл – РИА Новости. Министерство образования Пензенской области и контролирующие органы приступили к проверке детских лагерей региона после ЧП под Хабаровском, сообщила пресс-служба правительства области.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, из 26 палаток 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, из которых четверо погибли.

"По поручению губернатора области Ивана Белозерцева в Пензенской области идет проверка детских лагерей. Соответствующее распоряжение глава региона отдал в связи с трагедией в палаточном лагере в туристическом комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае. Мониторинговые мероприятия осуществляют специалисты министерства образования вместе с сотрудниками контролирующих органов", - говорится в сообщении.