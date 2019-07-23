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РИА Новости

Пензенские власти проверяют детские лагеря после ЧП под Хабаровском

Вчера, 17:25
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ПЕНЗА, 23 июл – РИА Новости. Министерство образования Пензенской области и контролирующие органы приступили к проверке детских лагерей региона после ЧП под Хабаровском, сообщила пресс-служба правительства области.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, из 26 палаток 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, из которых четверо погибли.
"По поручению губернатора области Ивана Белозерцева в Пензенской области идет проверка детских лагерей. Соответствующее распоряжение глава региона отдал в связи с трагедией в палаточном лагере в туристическом комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае. Мониторинговые мероприятия осуществляют специалисты министерства образования вместе с сотрудниками контролирующих органов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что комиссия во вторник посетит палаточный лагерь в поселке Мичурино, где в рамках тематической смены отдыхают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 14:13
Пожар в хабаровском лагере: число погибших детей растет
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеПензенская областьХабаровский крайОбщество
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