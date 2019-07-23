Медведев назначил Полину Бадасен замглавы Минэкономразвития

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, Бадасен в новой должности будет курировать вопросы связанные с мониторингом, анализом и прогнозированием социально-экономических процессов, а также вопросы стратегического планирования.

Бадасен стала директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития в феврале 2017 года. До этого она занимала должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина, а с 2012 по 2016 год была главным экономистом, начальником управления разработки макроэкономических сценариев департамента денежного-кредитной политики ЦБ РФ.