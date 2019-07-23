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РИА Новости

Медведев назначил Полину Бадасен замглавы Минэкономразвития

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Замглавы Министерства экономического развития РФ Полина Бадасен
Замглавы Министерства экономического развития РФ Полина Бадасен
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил замглавы Минэкономразвития Полину Бадасен, ранее возглавлявшую департамент макроэкономического анализа и прогнозирования, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Назначить Бадасен Полину Васильевну заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Бадасен стала 13 заместителем министра экономического развития России.
Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, Бадасен в новой должности будет курировать вопросы связанные с мониторингом, анализом и прогнозированием социально-экономических процессов, а также вопросы стратегического планирования.
Бадасен стала директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития в феврале 2017 года. До этого она занимала должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина, а с 2012 по 2016 год была главным экономистом, начальником управления разработки макроэкономических сценариев департамента денежного-кредитной политики ЦБ РФ.
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Дмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФЭкономика
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