Российское посольство выясняет обстоятельства крушения вертолета в Италии

РИМ, 23 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолета у итальянского острова Горгона близ побережья Тосканы, в котором предположительно погибли двое россиян, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Как сообщили ранее в противопожарной службе города Ливорно, небольшой вертолет упал в воду в понедельник, не подавая сигналы бедствия. На его борту находились два человека – мужчина и женщина. Тело женщины обнаружено и доставлено в порт Ливорно. Поиски 37-летнего мужчины продолжаются, заявил представитель пожарных. По всей видимости, владельцем вертолета был именно пропавший без вести.

По сообщению местных СМИ, на борту вертолета находились россияне, однако подтверждения этой информации нет. Вертолет вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и направлялся на Сардинию.