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РИА Новости

Российское посольство выясняет обстоятельства крушения вертолета в Италии

Вчера, 17:16
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РИМ, 23 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолета у итальянского острова Горгона близ побережья Тосканы, в котором предположительно погибли двое россиян, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Как сообщили ранее в противопожарной службе города Ливорно, небольшой вертолет упал в воду в понедельник, не подавая сигналы бедствия. На его борту находились два человека – мужчина и женщина. Тело женщины обнаружено и доставлено в порт Ливорно. Поиски 37-летнего мужчины продолжаются, заявил представитель пожарных. По всей видимости, владельцем вертолета был именно пропавший без вести.
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По сообщению местных СМИ, на борту вертолета находились россияне, однако подтверждения этой информации нет. Вертолет вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и направлялся на Сардинию.
Причины инцидента будут установлены в ходе расследования, которое открыло национальное управлении по безопасности полетов. Как заявили РИА Новости в ведомстве, на место крушения отправлены его специалисты.
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