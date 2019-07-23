СМИ сообщили о крушении вертолета с россиянами в Италии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Средиземном море, недалеко от итальянского острова Горгона (входит в состав Тосканского архипелага), потерпел крушение небольшой вертолет. Об этом РИА Новости сообщили в противопожарной службе города Ливорно.

Катастрофа произошла 22 июля. На борту вертолета находились два человека — мужчина и женщина. В результате инцидента женщина погибла, ее тело доставили в порт Ливорно. Поиски мужчины продолжаются.

издания LivornoToday, находившиеся на борту были россиянами, однако подтверждения этой информации нет. По информацииLivornoToday, находившиеся на борту были россиянами, однако подтверждения этой информации нет.