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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК примет представителей ЦИК на заседаниях по жалобам кандидатов в МГД

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Мосгоризбиркоме с удовольствием примут представителей ЦИК на своих заседаниях по рассмотрению жалоб от кандидатов в Мосгордуму, заявил журналистам председатель МГИК Валентин Горбунов.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила допустить представителей ЦИК на рассмотрение жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы в МГИК.
"Услышал предложение о присутствии представителей ЦИКа на наших заседаниях. Мы с удовольствием примем всех и на заседании рабочих групп, и на заседаниях комиссии по рассмотрению жалоб. Будем только рады, если высокие профессионалы, представители Центральной избирательной комиссии, примут участие в нашей работе", - сказал Горбунов.
Ранее Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
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Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуВалентин ГорбуновЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаМоскваПолитика
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