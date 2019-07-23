МГИК примет представителей ЦИК на заседаниях по жалобам кандидатов в МГД

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Мосгоризбиркоме с удовольствием примут представителей ЦИК на своих заседаниях по рассмотрению жалоб от кандидатов в Мосгордуму, заявил журналистам председатель МГИК Валентин Горбунов.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила допустить представителей ЦИК на рассмотрение жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы в МГИК.

"Услышал предложение о присутствии представителей ЦИКа на наших заседаниях. Мы с удовольствием примем всех и на заседании рабочих групп, и на заседаниях комиссии по рассмотрению жалоб. Будем только рады, если высокие профессионалы, представители Центральной избирательной комиссии, примут участие в нашей работе", - сказал Горбунов.

Ранее Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.