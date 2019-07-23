В Сочи проведут проверку после видео с курящей мамой и пьющим пиво малышом

СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором курящая мать даёт выпить пива из бутылки двухлетнему ребенку в Сочи, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сидящая на бордюре женщина пьет сама и даёт пить маленькому ребенку из пивных бутылок, стоящих рядом. Малыш пробует пить из одной бутылки, потом берет другую, женщина при этом курит. В подписи к видео указано, что это произошло в субботу на одной из улиц Центрального района курорта. Полиция организовала проверку.

"Следственным отделом по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту противоправных действий матери в отношении малолетнего сына, материалы которой по инициативе следственного управления по краю были переданы из органов внутренних дел в органы СК России по краю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже установлена личность женщины. "Ею оказалась 33-летняя местная жительница, которая в ходе опроса подтвердила факт того, что она 20 июля на улице Донской дала своему двухлетнему сыну попробовать спиртного напитка", - говорится в сообщении.