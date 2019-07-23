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РИА Новости

В Сочи проведут проверку после видео с курящей мамой и пьющим пиво малышом

Вчера, 17:11
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СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором курящая мать даёт выпить пива из бутылки двухлетнему ребенку в Сочи, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сидящая на бордюре женщина пьет сама и даёт пить маленькому ребенку из пивных бутылок, стоящих рядом. Малыш пробует пить из одной бутылки, потом берет другую, женщина при этом курит. В подписи к видео указано, что это произошло в субботу на одной из улиц Центрального района курорта. Полиция организовала проверку.
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"Следственным отделом по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту противоправных действий матери в отношении малолетнего сына, материалы которой по инициативе следственного управления по краю были переданы из органов внутренних дел в органы СК России по краю", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уже установлена личность женщины. "Ею оказалась 33-летняя местная жительница, которая в ходе опроса подтвердила факт того, что она 20 июля на улице Донской дала своему двухлетнему сыну попробовать спиртного напитка", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе проверки изучат условия жизни и воспитания ребенка, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего. Ход проверки находится на контроле у руководителя следственного управления СКР по краю. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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