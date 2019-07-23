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РИА Новости

Лавров на встрече с Заньером напомнил о проблемах русскоязычных на Украине

Вчера, 17:10
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером обратил внимание на проблемы русскоязычных меньшинств на Украине и в Прибалтике, сообщили в МИД РФ.
"Лавров... привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению представителей русскоязычного национального меньшинства в Прибалтике и русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами "Об образовании" и "О функционировании украинского языка как государственного". Поднимались вопросы, связанные с проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии и отсутствием у "неграждан" всего спектра политических, социальных и экономических прав", - заявили в российском МИД по итогам встречи.
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"Министр подчеркнул важность защиты всех прав национальных меньшинств на пространстве ОБСЕ, а также нацеленность России на конструктивный и деполитизированный диалог с верховным комиссаром ОБСЕ и со всеми государствами-участниками по данному вопросу", - отметили в МИД РФ.
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