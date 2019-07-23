Лавров на встрече с Заньером напомнил о проблемах русскоязычных на Украине

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером обратил внимание на проблемы русскоязычных меньшинств на Украине и в Прибалтике, сообщили в МИД РФ.

"Лавров... привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению представителей русскоязычного национального меньшинства в Прибалтике и русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами "Об образовании" и "О функционировании украинского языка как государственного". Поднимались вопросы, связанные с проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии и отсутствием у "неграждан" всего спектра политических, социальных и экономических прав", - заявили в российском МИД по итогам встречи.