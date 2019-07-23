Омский губернатор провел переговоры о возможных поставках зерна в Турцию

ОМСК, 23 июл – РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков и генеральный менеджер турецкой BGN International DMCC (BAYEGAN) Айкач Таркан обсудили возможные поставки зерна из российского региона в международную сеть компании, сообщает во вторник облправительство.
Делегация компании BGN International DMCC, которая уже работает в нескольких российских портовых терминалах, прибыла в Омскую область для установления новых деловых контактов.
"Мы являемся аграрным регионом - ежегодно производим более 3 миллионов тонн зерна, в том числе 2 миллиона тонн пшеницы и 600 тысяч тонн ячменя. Этого вполне хватает, чтобы обеспечивать внутренние потребности и реализовывать излишки за пределы региона, в том числе на экспорт… В прошлом году за пределы области мы вывезли 2 миллиона тонн зерна, в том числе по прямому экспорту 250 тысяч тонн, из которых 35% было отправлено в Турцию. Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов поставок омского зерна в вашу страну", - приводятся в сообщении слова губернатора Буркова.
В свою очередь Айкач Таркан сообщил, что прежде компания концентрировала свое внимание на продуктах химической и угольной промышленности, но в последнее время переориентируется на сельскохозяйственное сырье, как пользующееся большим спросом.
"Мы провели свои исследования и выяснили, что сибирское зерно - очень хорошее, с высоким содержанием белка. Мы позиционируем себя, прежде всего, как торговая компания, которая обладает финансовыми инструментами, поэтому готовы приобретать зерно. Но принимая во внимание, насколько в Сибири важна логистика, у нас также есть возможность и условия для решения вопросов транспортировки", - сказал генменеджер, уточнив, что его компания располагает портовой инфраструктурой в Абхазии, имеет собственные торговые суда, а в число ее постоянных партнеров входят российские компании-собственники вагонов.
В пресс-службе отметили, что во вторник губернатор Бурков с экономическим блоком правительства провел первый раунд переговоров с BGN International DMCC по поставкам омского зерна в международную сеть турецкой компании. Переговоры продолжатся уже непосредственно с омскими сельхозпроизводителями в рамках сибирской агротехнической выставки-ярмарки "АгроОмск-2019".