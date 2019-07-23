Омский губернатор провел переговоры о возможных поставках зерна в Турцию

"Мы являемся аграрным регионом - ежегодно производим более 3 миллионов тонн зерна, в том числе 2 миллиона тонн пшеницы и 600 тысяч тонн ячменя. Этого вполне хватает, чтобы обеспечивать внутренние потребности и реализовывать излишки за пределы региона, в том числе на экспорт… В прошлом году за пределы области мы вывезли 2 миллиона тонн зерна, в том числе по прямому экспорту 250 тысяч тонн, из которых 35% было отправлено в Турцию. Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов поставок омского зерна в вашу страну", - приводятся в сообщении слова губернатора Буркова.