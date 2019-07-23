Смог от лесных пожаров в Красноярском крае накрыл города в Югре

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты назвали масштабные лесные пожары в Красноярской области причиной задымления в городах Ханты-Мансийского автономного округа, говорится в сообщении Минприроды.

Как ранее сообщал Росгидромет, смог от лесных пожаров продолжает распространяться на регионы Западной Сибири. По данным спутникового мониторинга, дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над Новосибирской, Томской и Кемеровской областями, Хакасией и Алтайским краем, а также восточными регионами Ханты-Мансийского автономного округа.

"По информации Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, отмечено задымление вблизи населенного пункта Белый Яр, городов Радужный, Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск. Поскольку причиной задымления населенных пунктов в Ханты-Мансийском автономном округе специалисты называют лесные пожары в Красноярском крае, Глава Минприроды России поручил Министерству лесного хозяйства Красноярского края принять меры, направленные на ликвидацию лесных пожаров и устранение причин задымления населенных пунктов", - сообщает ведомство.

Как уточняет пресс-служба ведомства, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обязал Рослесхоз и субъекты РФ, где бушует стихия, пересмотреть до 19 августа границы зон контроля лесных пожаров с тем, чтобы предотвратить задымление.