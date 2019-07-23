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РИА Новости
Республика Татарстан

Организаторы WorldSkills Kazan 2019 обещают сюрпризы на церемонии открытия

Вчера, 16:59
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. Церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет 22 августа на стадионе "Казань Арена" и продлится более двух часов.
Основные подробности церемонии держатся в секрете, но концепция в целом такова: шоу будет посвящено этапам становления профессионала, сказала журналистам на репетиции церемонии открытия WorldSkills заместитель премьер-министра РТ, руководитель рабочей группы по подготовке церемоний открытия и закрытия, культурной программы WorldSkills Kazan 2019 Лейла Фазлеева.

"В церемонии открытия в разных сценических модулях участвуют до 500 участников творческих коллективов, танцевальных и вокальных команд со всех районов Татарстана. Это оптимальное количество задействованных артистов в каждой картине Церемонии для заполнения сценического пространства", - отметила Фазлеева.

Продюсером шоу стал заслуженный деятель искусств Игорь Крутой. Режиссер церемонии открытия — член Академии российского телевидения, почетный член Российской академии художеств Алексей Сеченов.
"Шоу Церемонии открытия получило название "Пульс". Это шоу предполагается максимально интерактивным, более того, в нем будут задействованы высокие технологии и виртуальная реальность, а также дополненная реальность", рассказала журналистам главный хореограф Церемонии открытия Жанна Шмакова.
Специальным гостем церемонии станет робот София – единственный в мире андроид, получивший гражданство и паспорт. Вместе со спикерами на сцене выступят приглашенные звезды: Ёлка, Александр Панайотов, рок-группа "Дана Соколова", трио Jukebox trio, Ян Гэ, инди-группа Therr Maitz и другие.
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Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе "Казань Арена" на 45 тысяч человек, который ранее уже принимал церемонии открытия и закрытия Универсиады-2013, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. В общей сложности ожидается, что мероприятия WorldSkills Kazan-2019 посетят порядка 250 тысяч человек.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.
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