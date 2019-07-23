В Ленинградской области рассказали о состоянии избитой девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как трехлетняя девочка, найденная избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, попала в реанимацию, сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, сообщает СУСК РФ по региону.

"По предварительной информации, 22 июля… молодая женщина познакомилась с 57-летней жительницей поселка Мга, проживающей по соседству, совместно с которой они распивали спиртные напитки. Оставив малолетнюю дочь на попечение новой знакомой, молодая женщина ушла из квартиры. Через некоторое время жильцы подъезда услышали детский плач на лестничной площадке и увидели избитого ребенка у двери квартиры 57-летней женщины", - говорится в сообщении.

Как уточняет областное следственное управление, сейчас медики оценивают состояние пострадавшей девочки как удовлетворительное.

Следователи в рамках проверки устанавливают обстоятельства случившегося, в том числе и причины травм ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует СУСК по Ленобласти.