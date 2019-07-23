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РИА Новости

В Ленинградской области рассказали о состоянии избитой девочки

Вчера, 16:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как трехлетняя девочка, найденная избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, попала в реанимацию, сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, сообщает СУСК РФ по региону.
"По предварительной информации, 22 июля… молодая женщина познакомилась с 57-летней жительницей поселка Мга, проживающей по соседству, совместно с которой они распивали спиртные напитки. Оставив малолетнюю дочь на попечение новой знакомой, молодая женщина ушла из квартиры. Через некоторое время жильцы подъезда услышали детский плач на лестничной площадке и увидели избитого ребенка у двери квартиры 57-летней женщины", - говорится в сообщении.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Как уточняет областное следственное управление, сейчас медики оценивают состояние пострадавшей девочки как удовлетворительное.
Следователи в рамках проверки устанавливают обстоятельства случившегося, в том числе и причины травм ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует СУСК по Ленобласти.
Ранее представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщал РИА Новости о задержании женщины 1961 года рождения по подозрению в избиении трехлетней девочки, которую местные жители нашли в подъезде с разбитой головой.
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Ленинградская областьРоссияПроисшествия
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