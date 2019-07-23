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РИА Новости

На Камчатке два человека погибли при падении вездехода в ущелье

Вчера, 16:52
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае, два человека погибли, трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, два человека погибли и еще три человека получили переломы различной степени тяжести.
На место происшествия из Петропавловска-Камчатского направлена группа спасателей со спецоборудованием.
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КамчаткаПроисшествия
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