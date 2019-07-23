В Минкультуры поддержали инициативу с исключением категории "0+"

"Есть же старая шутка уже в отрасли: "Где та "преступная" грань между "0+" и "6+"?". Конечно же, мы все абсолютно согласны и поддерживаем такое решение. Более того, и министр культуры РФ не раз подчеркивал, что вообще, в принципе, мы бы хотели прийти к категории "18+", то есть только одному возрастному рейтингу, который бы ограничивал показ кино, где содержатся эротические сцены, насилие или жестокое обращение, которые действительно могут навредить. Все остальное, мы полагаем, то есть категории между "12+" и "16+", является решением семейным", - сказала собеседница агентства.