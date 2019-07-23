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РИА Новости
Культура

В Минкультуры поддержали инициативу с исключением категории "0+"

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила РИА Новости, что в ведомстве приветствуют инициативу исключения категории "0+".
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по совершенствованию законодательства РФ по защите детей от вредной информации, исключив категорию "0+".
"Есть же старая шутка уже в отрасли: "Где та "преступная" грань между "0+" и "6+"?". Конечно же, мы все абсолютно согласны и поддерживаем такое решение. Более того, и министр культуры РФ не раз подчеркивал, что вообще, в принципе, мы бы хотели прийти к категории "18+", то есть только одному возрастному рейтингу, который бы ограничивал показ кино, где содержатся эротические сцены, насилие или жестокое обращение, которые действительно могут навредить. Все остальное, мы полагаем, то есть категории между "12+" и "16+", является решением семейным", - сказала собеседница агентства.
Любимова напомнила, что на данный момент в рамках нацпроекта "Культура" в населенных пунктах до 500 тысяч человек построено почти 800 кинозалов.
Офис Союза журналистов России
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"Представляете, сейчас летнее время, и огромное количество детей приезжают в подобного рода места к своим родственникам. Часто так получается, что репертуар в кинотеатрах, то есть их возрастное ограничение, не позволяет детям туда попасть. Мы, с одной стороны, специально открываем кинотеатры, а, с другой стороны, какое-то возрастное ограничение "0+", "6+" или "12+" не дает попасть в кинотеатры детям без сопровождения взрослых", - рассказала глава департамента.
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КультураМинкультуры РоссииВладимир ПутинРоссияОбщество
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