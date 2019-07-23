"Аэрофлот" перевезет пассажиров вернувшегося в Осло рейса другим самолетом

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пассажиров рейса SU2175, следовавшего по маршруту Осло — Москва и вернувшегося в аэропорт вылета по технической причине, перевезут бортом большей вместимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".
Ранее РИА Новости в пресс-службе государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor сообщили, что российский самолет, вынужденный после вылета вернуться в Осло, успешно приземлился в аэропорту.
"Пассажиры будут перевезены рейсом SU 2535, который будет выполнен на самолете большей вместимости", - сообщили в пресс-службе перевозчика.
Согласно сайту авиакомпании, рейс SU2535 из Осло в Москву на Airbus A330-300 запланирован в 21.00 по местному времени, его прилет ожидается в 00.35 (мск).