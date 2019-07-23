"Аэрофлот" перевезет пассажиров вернувшегося в Осло рейса другим самолетом

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пассажиров рейса SU2175, следовавшего по маршруту Осло — Москва и вернувшегося в аэропорт вылета по технической причине, перевезут бортом большей вместимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".

Ранее РИА Новости в пресс-службе государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor сообщили, что российский самолет, вынужденный после вылета вернуться в Осло, успешно приземлился в аэропорту.

"Пассажиры будут перевезены рейсом SU 2535, который будет выполнен на самолете большей вместимости", - сообщили в пресс-службе перевозчика.