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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии создадут центры повышения квалификации для учителей

Вчера, 16:47
24
© Depositphotos / alexnikitЧебоксары
Чебоксары
© Depositphotos / alexnikit
ЧЕБОКСАРЫ, 23 июл – РИА Новости. В Чувашии в 2021-2022 годах будут созданы два Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки квалификаций педагогов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
Как отметил собеседник агентства, центры будут созданы в рамках реализации в Чувашии регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".

"Проект "Учитель будущего" направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников. Мы планируем, что в рамках проекта не менее половины учителей республики смогут пройти переподготовку", - процитировали в пресс-службе исполняющую обязанности министра образования и молодежной политики Чувашии Алевтину Федорову.

Она уточнила, что в первые три года работы молодые учителя в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, что позволит создать условия для профессиональной адаптации молодых специалистов, закрепить в школах лучших выпускников вузов, обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы.
По словам Федоровой, степень развития профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми, в Центре оценки педагогического профессионального мастерства будет определяться по единым контрольно-измерительным материалам в ходе добровольной независимой оценки.
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"Результаты проведенной диагностики лягут в основу индивидуальной образовательной траектории каждого конкретного учителя. В центре также будет проводиться пробное тестирование педагогических работников перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также сертификация программ дополнительного профобразования", – отметила исполняющая обязанности министра.
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