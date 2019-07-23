Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T16:43Z
https://ria.ru/20190723/1556807136.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154874/62/1548746294_0:5:2195:1240_1036x0_80_0_0_c6ea44ddf45154985ef3731c3769c18e.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова отказалась от идеи кандидатов в МГД встретиться с избирателями

Вчера, 16:43
668
© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отказалась от предложения кандидатов в депутаты Мосгордумы прийти вместе с ними на встречу с избирателями.
Во время встречи с председателем ЦИК кандидат в депутаты Иван Жданов пригласил Памфилову на встречу с избирателями в ближайшую субботу. Это предложение поддержала Любовь Соболь.
"Нет категорическое, нет, нет и нет. Если нужно, я готова встречаться с людьми, но не в этот период и не в таком формате. Я всегда встречаюсь с людьми, если есть возможность: с партиями, с политиками, общественными организациями. Но в данном случае считаю, что это провокация", - ответила Памфилова.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Внеочередное заседание Мосгордумы
Вчера, 16:33
Кандидат в МГД Метельский опроверг наличие "рисованных" подписей за него
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты МГД, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
1521015
Обсудить 1
Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Внеочередное заседание Мосгордумы
Кандидат в МГД Метельский опроверг наличие "рисованных" подписей за него
РИА
Новости
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
МГИК примет представителей ЦИК на заседаниях по жалобам кандидатов в МГД
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Напавший на журналиста хакасский чиновник предстанет перед судом
Робот Федор. 21 марта 2018 года
Рогозин рассказал о новом имени робота "Федора"
Лента
новостей
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" назвал причину возврата рейса "Осло-Москва"
В Госдуме оценили проект об идентификации пользователей e-mail
Владимир Малиновский
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Российские рубли
Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране
Решение об отказе в регистрации Смирнова кандидатом в МГД оставили в силе
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Пресс-конференция кандидата на должность мэра Москвы Сергея Троицкого. 26 июня 2018
Паук предложил Памфиловой записать совместный трек
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова: зарегистрировать всех кандидатов в МГД невозможно по закону
Девушка в комнате с плесенью на стенах
Ученые связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
Число погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
Лента новостейМолния