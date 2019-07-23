Памфилова отказалась от идеи кандидатов в МГД встретиться с избирателями

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отказалась от предложения кандидатов в депутаты Мосгордумы прийти вместе с ними на встречу с избирателями.

Во время встречи с председателем ЦИК кандидат в депутаты Иван Жданов пригласил Памфилову на встречу с избирателями в ближайшую субботу. Это предложение поддержала Любовь Соболь.

"Нет категорическое, нет, нет и нет. Если нужно, я готова встречаться с людьми, но не в этот период и не в таком формате. Я всегда встречаюсь с людьми, если есть возможность: с партиями, с политиками, общественными организациями. Но в данном случае считаю, что это провокация", - ответила Памфилова.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты МГД, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.