Вид из космоса на вулкан Убинас, Перу. Архивное фото

Вид из космоса на вулкан Убинас, Перу

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. Институт геофизики Перу зафиксировал взрыв в кратере вулкана Убинас, который проявляет большую активность уже в течение нескольких дней, прогнозирует новые в течение нескольких часов, отмечается в сообщении института.

"Прогнозируется продолжение взрывов вместе с подземными толчками, аналогичные тем, что произошли ночью, а также с выбросом камней и большого количества пепла", - сообщает институт.

По данным на 06.00 (14.00 мск), за последние 16 часов, помимо взрыва, произошло 300 подземных толчков, выброс пепла достигал 1,5 километра в высоту.

Рекомендуется не приближаться к кратеру вулкана ближе чем на 15 километров.

Активность вулкана Убинас в Перу затронула более 29,7 тысячи человек на юге страны, сообщил ранее Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN).