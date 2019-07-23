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РИА Новости

Институт геофизики Перу зафиксировал взрыв в кратере вулкана Убинас

Вчера, 16:41
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© Фото : “Роскосмос” Вид из космоса на вулкан Убинас, Перу
Вид из космоса на вулкан Убинас, Перу
© Фото : “Роскосмос”
Вид из космоса на вулкан Убинас, Перу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. Институт геофизики Перу зафиксировал взрыв в кратере вулкана Убинас, который проявляет большую активность уже в течение нескольких дней, прогнозирует новые в течение нескольких часов, отмечается в сообщении института.
"Прогнозируется продолжение взрывов вместе с подземными толчками, аналогичные тем, что произошли ночью, а также с выбросом камней и большого количества пепла", - сообщает институт.
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По данным на 06.00 (14.00 мск), за последние 16 часов, помимо взрыва, произошло 300 подземных толчков, выброс пепла достигал 1,5 километра в высоту.
Рекомендуется не приближаться к кратеру вулкана ближе чем на 15 километров.
Активность вулкана Убинас в Перу затронула более 29,7 тысячи человек на юге страны, сообщил ранее Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN).
Власти Перу ввели чрезвычайное положение в трёх департаментах страны из-за активности вулкана Убинас. Согласно указу президента и совета министров, ЧП объявлено в департаментах Мокегуа, Арекипа и Такна на 60 дней. Данный режим означает, что все органы власти должны быть готовы к принятию оперативных мер для предотвращения негативных последствий от действия вулкана.
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