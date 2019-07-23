Аксенов прокомментировал претензии Киева на активы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Требования Киевом компенсации из-за утраты украинским Ошадбанком активов в Крыму беспочвенны, так как крымские казначейские счета в 2014 году были заблокированы, а украинские банки оставили у себя депозиты крымчан, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине. Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ на 1,3 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает, считая, что у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать иск.