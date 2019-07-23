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РИА Новости

Аксенов прокомментировал претензии Киева на активы в Крыму

Вчера, 16:39
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Требования Киевом компенсации из-за утраты украинским Ошадбанком активов в Крыму беспочвенны, так как крымские казначейские счета в 2014 году были заблокированы, а украинские банки оставили у себя депозиты крымчан, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине. Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ на 1,3 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает, считая, что у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать иск.
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17 июля, 07:16
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"Грабитель хочет получить компенсацию с тех, кого он ограбил. В 2014 году - накануне референдума - Киев заблокировал более миллиарда гривен на счетах республики в главном управлении государственной казначейской службы Украины. Это были средства простых крымчан – зарплаты бюджетников и детские пособия. После референдума украинские банки сбежали с территории полуострова, прихватив с собой сбережения крымчан на миллиарды рублей. Компенсации пострадавшим до сих пор выплачивает российское государство", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Сюда надо приплюсовать ущерб, нанесенный Крыму за 23 года украинской аннексии, - как минимум 2,5 триллиона рублей по предварительным подсчетам, и ущерб от блокад, прежде всего, водной и энергетической, который также исчисляется миллиардами рублей. Поэтому очередные украинские претензии на "компенсацию" заставляют вспомнить слова известного киногероя: "Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!" - написал Аксенов.
Деревянный дом на одной из улиц Ялты
28 июня, 13:21
Первые данные по сумме ущерба Крыму в составе Украины представят в июле
6410222
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Сергей АксеновОщадбанкСергей Аксенов (политик)КрымРоссияУкраинаВ мире
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