Аксенов прокомментировал претензии Киева на активы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Требования Киевом компенсации из-за утраты украинским Ошадбанком активов в Крыму беспочвенны, так как крымские казначейские счета в 2014 году были заблокированы, а украинские банки оставили у себя депозиты крымчан, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине. Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ на 1,3 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает, считая, что у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать иск.
"Грабитель хочет получить компенсацию с тех, кого он ограбил. В 2014 году - накануне референдума - Киев заблокировал более миллиарда гривен на счетах республики в главном управлении государственной казначейской службы Украины. Это были средства простых крымчан – зарплаты бюджетников и детские пособия. После референдума украинские банки сбежали с территории полуострова, прихватив с собой сбережения крымчан на миллиарды рублей. Компенсации пострадавшим до сих пор выплачивает российское государство", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Сюда надо приплюсовать ущерб, нанесенный Крыму за 23 года украинской аннексии, - как минимум 2,5 триллиона рублей по предварительным подсчетам, и ущерб от блокад, прежде всего, водной и энергетической, который также исчисляется миллиардами рублей. Поэтому очередные украинские претензии на "компенсацию" заставляют вспомнить слова известного киногероя: "Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!" - написал Аксенов.