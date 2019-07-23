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РИА Новости

Посаженного отцом на цепь мальчика на Кубани могут отселить к матери

Вчера, 16:38
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Прокуратура проверит условия проживания у родной матери мальчика, предположительно посаженного на цепь отцом на Кубани, для того, чтобы сын постоянно жил с ней, сообщил РИА Новости представитель ведомства региона.
Родители мальчика официально находятся в разводе, и в 2016 году судом принято решение об определении места жительства ребенка с отцом. Семья на учете как неблагополучная не состоит. По данным прокуратуры, биологическая мать ребенка проживает в Апшеронском районе Кубани и, как и мачеха мальчика, тоже находится в роддоме. В настоящий момент сотрудники ведомства оценивают условия проживания матери.
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"Мы попросили проверить место проживания матери. Если выяснится, что там нормальные условия, мы будем подавать ходатайство об отмене решения краевого суда о том, чтобы ребенок проживал с отцом. Если все нормально, и мама не будет возражать, то, конечно, (определять на постоянное проживание мальчика) к ней. Не хотелось бы его в какие-то социальные приюты передавать при наличии живого родителя", - пояснил представитель ведомства.
По его словам, при решении вопроса о том, с кем будет проживать мальчик, в 2016 году районный Белореченский суд встал на сторону матери и постановил, что ребенок будет проживать с ней. Однако отец подал апелляцию в Краснодарский краевой суд, где предоставил заключение медико-социальной экспертизы, согласно которому ребенку лучше находиться с ним. И краевой суд пошел навстречу отцу и "отдал ребенка ему".
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае десятилетнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова перед началом заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
22 июля, 18:25
Кузнецова следит за историей с посаженным на Кубани на цепь мальчиком
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