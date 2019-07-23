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РИА Новости

В Москве за избиение и похищение прохожего арестовали двоих мужчин

Вчера, 16:38
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два безработных москвича, которые в воскресенье избили и увезли в багажнике прохожего, снимавшего их экстремальную езду на Porsche Cayenne на юго-западе Москвы, заключены под стражу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.
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Как ранее сообщал СК, рано утром 21 июля двое мужчин, нарушавших правила движения на черном Porsche Cayenne, увидели, что их снимает прохожий. Мужчина отказался удалить запись, тогда его избили и, поместив в багажник, скрылись. По данным столичного главка МВД преступление увидели полицейские, которые остановили элитный внедорожник на Профсоюзной улице в районе Теплый стан и освободили 34-летнего пострадавшего. Оказалось, что похитителям 22 и 23 года, они нигде не работают. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание по которому составляет до 12 лет лишения свободы.
"Сегодня по ходатайству следствия в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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