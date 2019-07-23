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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Решение об отказе в регистрации Смирнова кандидатом в МГД оставили в силе

Вчера, 16:37
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания во вторник оставил без изменений решение об отказе в регистрации самовыдвиженцу Сергею Смирнову кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Как сообщила член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова, Сергей Смирнов, который выдвигался по 25-му одномандатному округу, обратился с жалобой на решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Поводом для отказа послужило непредоставление подписных листов избирателей с необходимым числом подписей.
Она отметила, что поскольку Смирнов был самовыдвиженцем, он был обязан представить подписи в свою поддержку 4449 избирателей.
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"Смирнов представил только одну подпись избирателя в поддержку своего выдвижения и поставил свою подпись. Он и как сборщик поставил свою подпись, и как кандидат. Три подписи своих оставил на подписном листе. Таким образом, поскольку он не предоставил необходимое количество подписей, комиссия ему отказала", - сообщила Кузнецова на заседании.
Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы подали жалобы в Мосгоризбирком, комиссия рассмотрит жалобы на этой неделе. Ранее в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщали, что причина признания подписи избирателя недействительной во всех случаях заключается в ошибке либо их сборщика, либо самого кандидата в депутаты Мосгордумы.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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