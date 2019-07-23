Решение об отказе в регистрации Смирнова кандидатом в МГД оставили в силе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания во вторник оставил без изменений решение об отказе в регистрации самовыдвиженцу Сергею Смирнову кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Как сообщила член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова, Сергей Смирнов, который выдвигался по 25-му одномандатному округу, обратился с жалобой на решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Поводом для отказа послужило непредоставление подписных листов избирателей с необходимым числом подписей.

Она отметила, что поскольку Смирнов был самовыдвиженцем, он был обязан представить подписи в свою поддержку 4449 избирателей.

"Смирнов представил только одну подпись избирателя в поддержку своего выдвижения и поставил свою подпись. Он и как сборщик поставил свою подпись, и как кандидат. Три подписи своих оставил на подписном листе. Таким образом, поскольку он не предоставил необходимое количество подписей, комиссия ему отказала", - сообщила Кузнецова на заседании.

Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы подали жалобы в Мосгоризбирком, комиссия рассмотрит жалобы на этой неделе. Ранее в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщали, что причина признания подписи избирателя недействительной во всех случаях заключается в ошибке либо их сборщика, либо самого кандидата в депутаты Мосгордумы.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.