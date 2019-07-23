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РИА Новости

Ученые связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза

Вчера, 16:51
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© Fotolia / RioPatuca ImagesДевушка в комнате с плесенью на стенах
Девушка в комнате с плесенью на стенах
© Fotolia / RioPatuca Images
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Стремительное распространение новой формы кандидоза по миру может быть связано с постоянным ростом температур на Земле в последние полвека. Это говорит о том, что человечеству могут угрожать и другие эпидемии грибковых болезней, пишут ученые в журнале mBio.

"Мы показали, что Candida auris и многие другие родственные грибки приспособились к более теплому климату, что позволяет им активнее бороться с иммунитетом и чаще пробиваться через него. Это означает, что глобальное потепление приведет к появлению новых грибковых болезней, о которых мы сейчас и не подозреваем", — заявил Артуро Касадеволл (Arturo Casadevall) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

Дальнейший рост среднегодовых температур не только приведет к исчезновению полярных шапок, росту уровня моря и погодным изменениям, но и к целому ряду неприятных биологических последствий. К примеру, в январе 2015 года ученые выяснили, что перестройка экосистем в море приведет к эпидемии паразитов, заражающих рыбу и прочие морепродукты.
Часть этих изменений можно наблюдать уже сегодня. Колонии летучих мышей по всей Северной Америке выкашивает загадочная болезнь, "синдром белого носа", порожденная грибком Pseudogymnoascus destructans, а его "коллега" Batrachochytrium dendrobatidis уничтожил несколько миллионов земноводных по всему миру и вызвал вымирание нескольких видов амфибий.
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Касадеволл и его коллеги предлагают присвоить похожий статус новой эпидемии кандидоза, которую спровоцировал грибок Candida auris. Он начал стремительно распространяться по Земле совсем недавно — десять лет назад медики не знали о его существовании и не могли отличить его от других подвидов этих микроогранизмов.
Первые случаи заражения этим грибком, как отмечает исследователь, были одновременно зафиксированы сразу на трех континентах. Это заставило ученых спорить о том, как распространяется Candida auris и что именно привело к появлению этой инфекции.
Часть исследователей предположила, что этот патоген одновременно появился в разных уголках Земли благодаря активному использованию противогрибковых средств для борьбы с "классическими" формами кандидоза. Эти вещества, как считали сторонники данной гипотезы, попали в природу, где они заставили предков Candida auris выработать стойкость к их действию и научиться заражать человека.
Касадеволл и его коллеги предположили, что на самом деле это не так, обратив внимание на одну необычную черту этих возбудителей болезни, которая отсутствует у других представителей рода Candida и прочих близких родичей этих грибков.
Грибки, как объясняют ученые, поражают млекопитающих и птиц достаточно редко по одной простой причине – большинство из них может размножаться и вести активную жизнедеятельность только при относительно низких температурах. Соответственно, крайне малое число патогенных грибков, поражающих насекомых или хладнокровных рептилий и амфибий, может жить внутри тела, чья средняя температура превышает 37 градусов Цельсия.
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В этом отношении, Candida auris оказались большим исключением – они могут жить и делиться даже при температурах, превышающих 42 градуса Цельсия. Это недостижимо для всех остальных патогенных грибков из этого рода, но за последние годы ученые нашли несколько других близких родичей кандидоза, которые могут расти и в более жарких условиях.
Как предполагают ученые, этот грибок приобрел подобную "суперспособность" относительно недавно. В прошлом он был обычным обитателем природы, населяя различные водоемы, почву заливных лугов и другие открытые участки местности, и вряд ли представлял какую-либо угрозу для человека или других теплокровных существ.
В пользу этого говорит несколько вещей. Во-первых, Candida auris пока заражает только кожу и внутренние части уха человека, которые отличаются относительно низкой температурой по сравнению с кишечником и ротовой полостью. Во-вторых, этот грибок не может жить без кислорода, который почти полностью отсутствует в кишечнике и на поверхности слизистых оболочек половых органов.
Как он мог породить новую эпидемию кандидоза? Как предполагают ученые, в этом были замешаны два процесса – глобальное потепление, заставившее предков Candida auris приспособиться к жизни в относительно теплой среде, а также обмен генами с Candida albicans, "научившее" этот грибок заражать человека.
Все это, как считает Касадеволл, говорит о том, что в ближайшем будущем человечество может ожидать волна грибковых эпидемий, о природе которых сейчас нам ничего не известно. Это следует учитывать и ученым, и сотрудникам медицинских ведомств, особенно если эти новые болезни окажутся очень заразными, как "киллеры" летучих мышей и лягушек, что не характерно для уже известных нам грибковых инфекций человека.
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