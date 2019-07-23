Жители Нижегородской области столкнулись с нашествием бабочек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Миграционный инстинкт гонит бабочек-репейниц на поиски новых мест для жизни в южных районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

"Жители юга Нижегородской области наблюдают массовую миграцию желто-оранжевых бабочек. В частности, по словам жителей Сергача, по трассе просто невозможно проехать: все лобовое стекло в бабочках", - говорится в сообщении.

По словам специалистов центра, это явление в южных районах региона объясняется массовой миграцией насекомых.

"Это бабочка-репейница, ее часто можно встретить не только на полях, но и на садовых участках и городских клумбах. В определённые часы они начинают движение в одном направлении, будто движимые какой-то непреодолимой силой. Это так называемый миграционный инстинкт. Миграционный инстинкт – своеобразная программа, заложенная в самой молекуле ДНК организма, заставляющая его в определённые периоды перемещаться на огромные расстояния в поиске мест, наиболее пригодных для продолжения жизни", - сообщила заведующая лабораторией фитосанитарных экспертиз и обследований Лариса Медведева.