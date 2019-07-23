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РИА Новости

Жители Нижегородской области столкнулись с нашествием бабочек

Вчера, 16:35
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© Фото : пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр"Массовая миграция желто-оранжевых бабочек в Нижегородской области
Массовая миграция желто-оранжевых бабочек в Нижегородской области
© Фото : пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Миграционный инстинкт гонит бабочек-репейниц на поиски новых мест для жизни в южных районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.
"Жители юга Нижегородской области наблюдают массовую миграцию желто-оранжевых бабочек. В частности, по словам жителей Сергача, по трассе просто невозможно проехать: все лобовое стекло в бабочках", - говорится в сообщении.
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По словам специалистов центра, это явление в южных районах региона объясняется массовой миграцией насекомых.
"Это бабочка-репейница, ее часто можно встретить не только на полях, но и на садовых участках и городских клумбах. В определённые часы они начинают движение в одном направлении, будто движимые какой-то непреодолимой силой. Это так называемый миграционный инстинкт. Миграционный инстинкт – своеобразная программа, заложенная в самой молекуле ДНК организма, заставляющая его в определённые периоды перемещаться на огромные расстояния в поиске мест, наиболее пригодных для продолжения жизни", - сообщила заведующая лабораторией фитосанитарных экспертиз и обследований Лариса Медведева.
В период миграции бабочки летят большими роями со скоростью около 25-30 километров в час, и в некоторых случаях способны в течение суток преодолевать расстояние до 500 километров. При этом общая протяженность их перелета может составлять более 5 тысяч километров.
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