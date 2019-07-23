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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кандидат в МГД Метельский опроверг наличие "рисованных" подписей за него

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Мосгордумы
Внеочередное заседание Мосгордумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Зампред Мосгордумы Андрей Метельский, кандидат в депутаты в МГД седьмого созыва, опроверг в беседе с РИА Новости наличие "рисованных" подписей в своих документах.
Ранее на сайте Мосгоризбиркома опубликовали решение избирательной окружной комиссии о регистрации Метельского, но с "особым мнением" члена комиссии с правом решающего голоса С. Кудряшова. В нем уточняется, что некая Любовь Кравченко "в разговоре показала, что не ставила подпись в поддержку Метельского". Кроме того, по мнению члена комиссии, даты некоторых подписей проставлены одним почерком. В конце документа Кудряшов рекомендовал провести повторную проверку подписей.
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"Это все вранье. Даже если он что-то и нашел, должен был бы об этом заявить. Ну, проверят – и все на этом, тема закроется. Мои подписи прошли проверку, все прошло", - сказал Метельский.
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь, в беседе с РИА Новости напомнил, что снять Метельского с выборов может только суд.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаПолитика
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