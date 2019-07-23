Кандидат в МГД Метельский опроверг наличие "рисованных" подписей за него

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Зампред Мосгордумы Андрей Метельский, кандидат в депутаты в МГД седьмого созыва, опроверг в беседе с РИА Новости наличие "рисованных" подписей в своих документах.

Ранее на сайте Мосгоризбиркома опубликовали решение избирательной окружной комиссии о регистрации Метельского, но с "особым мнением" члена комиссии с правом решающего голоса С. Кудряшова. В нем уточняется, что некая Любовь Кравченко "в разговоре показала, что не ставила подпись в поддержку Метельского". Кроме того, по мнению члена комиссии, даты некоторых подписей проставлены одним почерком. В конце документа Кудряшов рекомендовал провести повторную проверку подписей.

"Это все вранье. Даже если он что-то и нашел, должен был бы об этом заявить. Ну, проверят – и все на этом, тема закроется. Мои подписи прошли проверку, все прошло", - сказал Метельский.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь, в беседе с РИА Новости напомнил, что снять Метельского с выборов может только суд.