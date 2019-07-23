Путин поручил внести ряд вакцин в список жизненно важных препаратов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил включить иммунобиологические препараты, используемые для профилактических прививок, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить включение иммунобиологических лекарственных препаратов, используемых для иммунопрофилактики в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - говорится в поручении.