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РИА Новости

Путин поручил внести ряд вакцин в список жизненно важных препаратов

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил включить иммунобиологические препараты, используемые для профилактических прививок, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить включение иммунобиологических лекарственных препаратов, используемых для иммунопрофилактики в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - говорится в поручении.
Согласно поручению, правительство должно представить предложить изменения в законы РФ, предусматривающие возможность закупки вышеуказанных иммунобиологических препаратов у единственных поставщиков – производителей таких препаратов, если определение поставщиков с использованием конкурентных способов требует длительного времени.
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 12:50
Путин: только в семи регионах закупаются все виды жизненно важных лекарств
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