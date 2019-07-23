В ДНР ждут реакции ОБСЕ на применение Киевом минометов в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ реакции на обстрел из минометов территории ДНР.
Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики впервые с момента вступления в силу нового перемирия применили минометы при обстреле территории ДНР. Новое перемирие вступило в силу в Донбассе 21 июля. В ДНР уже заявляли о нарушениях со стороны силовиков с использованием гранатометов и стрелкового оружия.
"Представительство ДНР в СЦКК ожидает от СММ ОБСЕ обнародования в отчетах фактов применения ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) запрещенного минскими соглашениями вооружения при обстреле территории республики в момент действия нового перемирия", - сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.