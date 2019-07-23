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РИА Новости
Краснодарский край

Все детские лагеря на Кубани проверят после ЧП под Хабаровском

Вчера, 16:28
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюМесто пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Внеплановая проверка пройдет во всех детских лагерях Краснодарского края после крупного пожара в палаточном лагере под Хабаровском, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
"В Краснодарском крае внепланово проверят абсолютно все детские лагеря. Трагические события в Хабаровском крае в палаточном городке показали, что мы не всегда готовы к внештатным ситуациям. Но когда речь идет о жизнях детей, компромиссов быть не может. Я выражаю соболезнования семьям погибших детей, это самое страшное, что может быть для родителей", - сказал Кондратьев.
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Губернатор края добавил, что он поручил главам муниципальных образований подключиться к проверкам. "Комиссии должны подходить к этому вопросу жестко. Если есть нарушение - лагерь закрывается до того момента, пока его не устранят, поблажек не будет никому. Также считаю необходимым еще раз провести в лагерях эвакуационные учения. Дети должны знать, как действовать в подобных ситуациях, что делать и как их избегать", - отметил он.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, из 26 палаток 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, из которых четверо погибли. В среду в Хабаровске объявлен трехдневный траур по жертвам пожара.
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