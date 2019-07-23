Путин поручил проработать развитие иммунопрофилактики инфекционных болезней

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года , соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, определив в качестве первоочередных задач удовлетворение к 2025 году потребностей населения в иммунобиологических лекарственных препаратах", - говорится в поручении.
Также предполагается выделить в качестве приоритетных задачу по организации на производственной базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин для прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. В том числе ключевых и исходных компонентов этих вакцин, а также обеспечить реализацию названной стратегии.
Срок выполнения поручения до 1 декабря 2019 года.