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РИА Новости
Республика Татарстан

В Казани рассказали о культурной программе WorldSkills 2019

Вчера, 16:26
23
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. Культурная программа чемпионата WorldSkills Kazan 2019 готова, она согласована и утверждена, сказала журналистам на репетиции церемонии открытия WorldSkills заместитель премьер-министра Татарстана, руководитель рабочей группы по подготовке церемоний открытия и закрытия, культурной программы чемпионата Лейла Фазлеева.
"Мы решили сделать культурную программу очень доступной для гостей и жителей Республики Татарстан, для тех кто приехал в Российскую Федерацию и в качестве туриста, и в качестве участника или болельщика. Поэтому основная программа будет на Улице Баумана, которая является одной из центральных пешеходных улиц Казани, в парковой зоне "Горкинско-Ометьевский лес", где мы подготовили программу, которая не только позволит познакомить с национальным своеобразием РФ, но и попробовать себя в так называемых TrySkiils, когда люди учатся сами что-то делать, пробуют себя в чем-то. Выступления и интерактивные мероприятия пройдут также на набережных", - отметила Фазлеева.
Культурные площадки 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 разместятся в казанских парках и на набережной озера Кабан. В дни соревнований здесь пройдут концерты, кинопоказы, мастер-классы для казанцев, гостей чемпионата и туристов. Казанские театры и музеи также подготовились к проведению WorldSkills Kazan 2019 – в дни чемпионата они представят зрителям свои лучшие спектакли и выставки. Также в списке мероприятий фестиваль современной татарской культуры "Сенной базар", III Фестиваль "The Kremlin Confederation of ART", а также гастрономический фестиваль "Вкусная Казань".

"У каждого желающего, в том числе и у детей будет возможность найти что-то интересное, с пользой провести время, попробовать себя в профессиях. То есть подготовленная программа -это смесь познавательных лекций, мастер-классов, выступлений творческих коллективов. Вся полная информация есть на сайте чемпионата, она будет и в мобильном приложении WorldSkills Kazan 2019", - сказал журналистам на пресс-конференции, посвященной подготовке Казани к чемпионату руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,4 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 63 стран и регионов. Лучших определят в 56 компетенциях.
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