ЦИК пообещал помочь кандидатам в МГД с рассмотрением их заявлений в МВД

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала обратиться в МВД с запросом по поводу рассмотрения заявления кандидатов в депутаты Мосгордумы.

На встрече с главой ЦИК кандидат в депутаты Мосгордумы Ирина Собянина заявила, что написала несколько заявлений в МВД из-за провокаций во время сбора подписей.

"Если у кого-то ещё есть такие проблемы, передавайте нам информацию, мы сделаем запрос в МВД. Вы люди грамотные, вы знаете, как нам писать обращения. Мы их сейчас моментально примем", - сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.