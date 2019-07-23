Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T16:18Z
https://ria.ru/20190723/1556805717.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154874/66/1548746605_0:0:2147:1207_1036x0_80_0_0_2694e1d352821c54e821d2d61214ca97.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК пообещал помочь кандидатам в МГД с рассмотрением их заявлений в МВД

Вчера, 16:18
273
© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала обратиться в МВД с запросом по поводу рассмотрения заявления кандидатов в депутаты Мосгордумы.
На встрече с главой ЦИК кандидат в депутаты Мосгордумы Ирина Собянина заявила, что написала несколько заявлений в МВД из-за провокаций во время сбора подписей.
Сергей Троицкий
Вчера, 15:48
Памфилова сожалеет, что Троицкого сняли с выборов в Мосгордуму
"Если у кого-то ещё есть такие проблемы, передавайте нам информацию, мы сделаем запрос в МВД. Вы люди грамотные, вы знаете, как нам писать обращения. Мы их сейчас моментально примем", - сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Глава ЦИК Элла Памфилова
Вчера, 15:20
Памфилова призвала внести корректировки в избирательное законодательство
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
240029
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаПолитика
Рекомендуем
Сергей Троицкий
Памфилова сожалеет, что Троицкого сняли с выборов в Мосгордуму
РИА
Новости
Внеочередное заседание Мосгордумы
Кандидат в МГД Метельский опроверг наличие "рисованных" подписей за него
В Госдуме оценили проект об идентификации пользователей e-mail
Российские рубли
Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране
Лента
новостей
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова отказалась от идеи кандидатов в МГД встретиться с избирателями
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова не собирается уходить с поста главы ЦИК
Президент России Владимир Путин
Путин поручил Минздраву обеспечить регулярную поставку вакцин в регионы
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
МГИК примет представителей ЦИК на заседаниях по жалобам кандидатов в МГД
Число погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех
Члены молодежной организации Молодая Гвардия Единой России
"Молодая Гвардия" займется организацией волонтерских пунктов помощи в ЧС
Робот Федор. 21 марта 2018 года
Рогозин рассказал о новом имени робота "Федора"
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать развитие иммунопрофилактики инфекционных болезней
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону
В партии Бойко заявили о фальсификациях на выборах в Донецкой области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния