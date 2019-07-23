Azur air отправила из Антальи в Москву пассажиров вернувшегося рейса

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Авиакомпания AZUR air отправила из Антальи в Москву на резервном самолете пассажиров рейса, вернувшегося после вылета, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасия Матюшина.

Ранее во вторник она сообщила, что самолёт AZUR air, вылетевший из Антальи в Москву, вернулся в аэропорт вылета и благополучно совершил посадку, Пассажирам было подготовлено резервное воздушное судно. Речь идёт о рейсе ZF-8886 Анталья - Москва (Внуково).

"Пассажиры рейса ZF-8886 вылетели на родину на предоставленном авиакомпанией резервном воздушном судне в 15.10 по московскому времени. В аэропорту Антальи всем пассажирам задержанного рейса в соответствии с авиационными правилами были предоставлены напитки и горячее питание", - сказала Матюшина.

Прибытие рейса в аэропорт "Внуково" ожидается в 18.10. "Авиакомпания приносит пассажирам задержанного рейса извинения за доставленные неудобства", - добавила она.