Рогозин рассказал о новом имени робота "Федора"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Антропоморфный робот "Федор" сам попросил сменить ему имя, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.
""Федор" сам попросил", - написал Рогозин в ответ на просьбу одного из читателей пояснить причину переименования робота в Skybot F-850.
Сейчас "Федор" / Skybot F-850 готовится к полету в космос, причем специально для этого он получил "голос" и, таким образом, возможность общаться с людьми. "Федор" / Skybot F-850 станет первым российским роботом-космонавтом.
В свое время робота называли "Аватар" в честь одноименной опытно-конструкторской работы, выполнявшейся Фондом перспективных исследований. Однако затем работавший в то время в должности вице-премьера Рогозин дал роботу имя "Федор". Почему именно такое имя получил робот, он не пояснял, однако известно, что старшего внука Рогозина зовут так же.
В последующем имя FEDOR получило расшифровку Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).
Поясняя, что значит буква F после имени Skybot, Рогозин рассказал, что она указывает на серию робота. "F.E.D.O.R. - это имя семейства аватаров, их первого поколения. F - как раз означает принадлежность к этому поколению", - написал он. Что означает число 850, Рогозин не пояснил.
Ранее сегодня стало известно о доставке робота "Федора" на Байконур, где он пройдет предполетные испытания перед полетом в космос. Пуск запланирован на 22 августа. В космосе робот пробудет до 3 сентября, после чего вернется на Землю.
Если робот "Федор" уже не первый раз меняет имя, то его аналог, разработанный Центром Хруничева (предприятие "Роскосмоса"), так и остался неназванным. В 2018 году Рогозин прошел мимо разработанного этим предприятием человекоподобного робота, который обратился к главе госкорпорации и хотел попросить дать ему имя. Рогозин не обратил на него внимания. Тогда сообщалось, что имя роботу выберут дети. Однако с тех пор про конкурента "Федора" не было никакой информации.