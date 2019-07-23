Посадивший сына на цепь на Кубани отец находится под подпиской о невыезде

СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Житель Белореченского района Кубани, обвиняемый в том, что сажал 10-летнего сына на цепь, находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и четырехлетним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре.

"Он (мужчина - ред.) вину признает. Поскольку до этого ни в чем предосудительном он замечен не был, нет оснований для того, чтобы избирать ему меру пресечения строже, чем подписка о невыезде. Он уже под подпиской. Он находится дома со вторым ребенком. На время проведения расследования он будет находиться под подпиской о невыезде", - сказал собеседник агентства.