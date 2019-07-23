Производитель "Ессентуков" назвал метод борьбы с контрафактной минералкой

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Цифровая маркировка позволит бороться с контрафактной минералкой, полагает гендиректор компании "Холдинг Аква", специализирующейся на добыче и розливе минеральных вод в Кавминводах, Сергей Лобанов.

По оценкам Лобанова, около двух-трех лет назад доля контрафакта вод Ессентукского месторождения, продаваемых под брендами "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", достигала 80%. Сейчас этот показатель снизился, однако ситуация с контрафактной минералкой в Кавминводах по-прежнему остается сложной. В других регионах данная проблема выражена в меньшей степени, добавил он.

"В этом смысле цифровая маркировка может стать тем самым рычагом госконтроля, который позволит отследить, без преувеличения, каждый литр воды, чтобы у потребителя не возникало никакого сомнения: он употребляет безопасную продукцию. На примере алкоголя и мехов мы видим, что это работает", - прокомментировал он.

При этом, как отметил Лобанов, необходимо досконально проработать вопрос стоимости введения цифровой маркировки, а также дополнительной нагрузки на производителя и потребителя.

"Нельзя, чтобы маркировка стала неподъемной ношей, но и отказаться от неё было бы неправильно. Например, не каждый производитель может позволить себе установить дополнительное оборудование для нанесения маркировки. Поэтому здесь должны действовать некие механизмы финансовой поддержки, будь то льготный лизинг по госпрограмме Минпромторга или другие системы помощи, чтобы не произошло скачка цен на продукцию", - отметил гендиректор "Холдинга Аква".