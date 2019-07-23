Суд продлил арест трем фигурантам дела экс-министра Абызова

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест трем фигурантам дела бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которых обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Сергею Ильичеву, Александру Пелипасову и Максиму Русакову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 25 октября 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Во вторник суд также решит вопрос о продлении ареста Михаилу Абызову, Николаю Степанову и Галине Фрайденберг.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".