Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T16:05Z
https://ria.ru/20190723/1556804959.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155679/66/1556796660_0:174:3072:1902_1036x0_80_0_0_675ed6408fd5fe275d19d657c05137bf.jpg
РИА Новости

Суд продлил арест трем фигурантам дела экс-министра Абызова

Вчера, 16:05
511
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест трем фигурантам дела бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которых обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Сергею Ильичеву, Александру Пелипасову и Максиму Русакову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 25 октября 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
11 июля, 18:36
Адвокат назвал стоимость арестованного имущества Абызова
Во вторник суд также решит вопрос о продлении ареста Михаилу Абызову, Николаю Степанову и Галине Фрайденберг.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".
Абызов в мае 2012 года был назначен министром РФ, ответственным за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. Через шесть лет он покинул пост министра в связи с упразднением должности.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
500000
Обсудить 0
Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоСледственный комитет РФМихаил АбызовРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Экс-министр Абызов пожаловался на давление со стороны следствия
РИА
Новости
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Пожар в Хабаровском крае
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
Суд продлил арест Михаилу Абызову на три месяца
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния