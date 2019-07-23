МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2019 и 2020 годы

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы - на 6,4 и 4,9 доллара - до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

"Предполагаемая средняя цена барреля нефти была 68,33 доллара в 2018 году. Предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, 65,52 доллара за баррель в 2019 году и 63,88 доллара за баррель в 2020 году", - говорится в докладе фонда.