Напавший на журналиста хакасский чиновник предстанет перед судом

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Напавший на журналиста глава района в Хакасии Сергей Зайцев предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ГП РФ.

"Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования "Ширинский район", - говорится в сообщении.

Он обвиняется по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом". Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 22 мая журналист, оператор и звукооператор телеканала "Россия" пришли в администрацию Ширинского района, где журналист попытался записать интервью с главой муниципального образования Сергеем Зайцевым.

Отмечается, что Зайцев, не желая отвечать на вопросы корреспондента, грубо потребовал от журналиста прекратить беседу и покинуть кабинет, "при этом выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью". Как сообщает СК, Зайцев стал выталкивать журналиста в сторону выхода, "после чего, используя силовой прием, бросил на пол". Подчеркивается, что тем самым чиновник лишил "журналиста возможности дальнейшего получения информации, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности".