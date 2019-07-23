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РИА Новости

Напавший на журналиста хакасский чиновник предстанет перед судом

Вчера, 16:01
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© ВГТРК/Вести.руГлава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
© ВГТРК/Вести.ру
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Напавший на журналиста глава района в Хакасии Сергей Зайцев предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ГП РФ.
"Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования "Ширинский район", - говорится в сообщении.
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
27 мая, 09:11
Напавший на журналиста хакасский чиновник заявил, что его спровоцировали
Он обвиняется по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом". Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 22 мая журналист, оператор и звукооператор телеканала "Россия" пришли в администрацию Ширинского района, где журналист попытался записать интервью с главой муниципального образования Сергеем Зайцевым.
Отмечается, что Зайцев, не желая отвечать на вопросы корреспондента, грубо потребовал от журналиста прекратить беседу и покинуть кабинет, "при этом выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью". Как сообщает СК, Зайцев стал выталкивать журналиста в сторону выхода, "после чего, используя силовой прием, бросил на пол". Подчеркивается, что тем самым чиновник лишил "журналиста возможности дальнейшего получения информации, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности".
Сообщается, что в ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался.
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