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РИА Новости

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСбор урожая яблок в Белоруссии
Сбор урожая яблок в Белоруссии
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Сбор урожая яблок в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с 24 июля отменяет ограничения на ввоз белорусских яблок.
Подчеркивается, что это делается под гарантии "Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений" Белоруссии.
Решение принято после визита российских специалистов на белорусские производства. Эксперты оценили работу 51 предприятия, получили информацию по площади яблочных садов, сортовому составу и урожайности.
Кроме того, белорусские коллеги предоставили Россельхознадзору данные о планах по производству в 2019 году, наличии у компаний складов и сроках хранения.
При этом в пресс-релизе отмечено, что Россельхознадзор планирует повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, "которые позволят выработать механизм прослеживаемости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами — членами ЕАЭС".
Ведомство запретило ввозить в Россию белорусские яблоки в апреле. Мера была связана с поступлением продукции "с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами".
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РоссельхознадзорБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Поляки воспрянут духом. В белорусов полетят ка....хи. А меня, если честно интересует, почему в сезон яблок, у меня в магазинах бананы, мандарины и даже виноград дешевле яблок, которые наш фрукт всю историю.
23 июля, 16:00
lYlaX
1510003
Поляки радостно захлопали в ладоши..... Ниши производители, очередной раз увидели, как правительство им помогает.
23 июля, 16:26
Арсений Понфиленко
910104
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