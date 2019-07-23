Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с 24 июля отменяет ограничения на ввоз белорусских яблок.
Подчеркивается, что это делается под гарантии "Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений" Белоруссии.
Решение принято после визита российских специалистов на белорусские производства. Эксперты оценили работу 51 предприятия, получили информацию по площади яблочных садов, сортовому составу и урожайности.
Кроме того, белорусские коллеги предоставили Россельхознадзору данные о планах по производству в 2019 году, наличии у компаний складов и сроках хранения.
При этом в пресс-релизе отмечено, что Россельхознадзор планирует повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, "которые позволят выработать механизм прослеживаемости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами — членами ЕАЭС".
Ведомство запретило ввозить в Россию белорусские яблоки в апреле. Мера была связана с поступлением продукции "с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами".