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РИА Новости

В Адыгее рассказали о состоянии пилота потерпевшего крушение вертолета

Вчера, 15:51
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СОЧИ, 23 июля – РИА Новости. Пилот упавшего в Адыгее вертолета Ми-2 отделался ушибами и отказался от госпитализации и лечения, сообщил РИА Новости главный врач Энемской районной больницы Руслан Богус.
Ранее сообщалось, что во вторник около 11:00 в районе аула Панахес Тахтамукайского района потерпел крушение вертолет Ми-2. Пострадал 41-летний пилот, который был госпитализирован в Энемскую районную больницу.
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"Мы его обследовали, сделали рентген-обследование, УЗИ. Ушибленная рана волосистой части головы, ушибленные раны верхних и нижних конечностей и туловища. Мы сделали первичную хирургическую обработку, ушили раны. Переломов, разрывов органов не нашли. Все благополучно, можно сказать, что человек отделался "зеленкой". Он от дальнейшего лечения у нас отказался. Он пишет отказ, идет процедура выписки, и мы его отправляем на дальнейшее долечивание по месту жительства", - пояснил Богус.
Южная транспортная прокуратура и следственный комитет проводят проверки по факту крушения.
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