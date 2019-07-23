В Адыгее рассказали о состоянии пилота потерпевшего крушение вертолета

Ранее сообщалось, что во вторник около 11:00 в районе аула Панахес Тахтамукайского района потерпел крушение вертолет Ми-2. Пострадал 41-летний пилот, который был госпитализирован в Энемскую районную больницу.

"Мы его обследовали, сделали рентген-обследование, УЗИ. Ушибленная рана волосистой части головы, ушибленные раны верхних и нижних конечностей и туловища. Мы сделали первичную хирургическую обработку, ушили раны. Переломов, разрывов органов не нашли. Все благополучно, можно сказать, что человек отделался "зеленкой". Он от дальнейшего лечения у нас отказался. Он пишет отказ, идет процедура выписки, и мы его отправляем на дальнейшее долечивание по месту жительства", - пояснил Богус.