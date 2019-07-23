В Госдуме прокомментировали слова Помпео о нарушении Россией договоров

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарю США Майк Помпео следует посмотреть в зеркало, чтобы увидеть того, к кому следует обращать свои претензии за нарушения "важных договоров", считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее Помпео, выступая перед американскими ветеранами во Флориде, заявил, что, "когда Россия нарушала важные договоры", США "отправляли им письма и упрашивали остановиться".

"Что касается договора РСМД, не мы из этого договора выходили, вышли США как раз, мы в ответ на действия США всего лишь приостановили выполнение этого договора. Хотя США всегда во всех смертных грехах обвиняют, прежде всего, Российскую Федерацию, но здесь нужно все-таки посмотреть, кто первый инициировал выход из этого договора. Это были как раз США. Поэтому господин Помпео, прежде всего, должен посмотреть в зеркало и увидеть того, к кому его претензии в первую очередь должны быть обращены", - сказал Красов РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.