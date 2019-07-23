Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T15:50Z
https://ria.ru/20190723/1556804160.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155348/17/1553481715_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_fd1ad84b5224835adb49c5ab22cc06a9.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Помпео о нарушении Россией договоров

Вчера, 15:50
942
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарю США Майк Помпео следует посмотреть в зеркало, чтобы увидеть того, к кому следует обращать свои претензии за нарушения "важных договоров", считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее Помпео, выступая перед американскими ветеранами во Флориде, заявил, что, "когда Россия нарушала важные договоры", США "отправляли им письма и упрашивали остановиться".
Госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи
22 июля, 21:04
Политолог: от слов Помпео о России "слезы наворачиваются"Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло высказал мнение о том, что заставляет Вашингтон делать подобные заявления.
"Что касается договора РСМД, не мы из этого договора выходили, вышли США как раз, мы в ответ на действия США всего лишь приостановили выполнение этого договора. Хотя США всегда во всех смертных грехах обвиняют, прежде всего, Российскую Федерацию, но здесь нужно все-таки посмотреть, кто первый инициировал выход из этого договора. Это были как раз США. Поэтому господин Помпео, прежде всего, должен посмотреть в зеркало и увидеть того, к кому его претензии в первую очередь должны быть обращены", - сказал Красов РИА Новости.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
17 июля, 00:40
Лавров оценил вероятность "разбора завалов" в отношениях России и США
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Президент Кипра Никос Анастасиадес, посол США в Израиле Дэвидом Фридман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Иерусалиме, 20 марта 2019 года
19 июля, 08:00
Проект "Восточное Средиземноморье" — США говорят России: "Вон из региона"
2621110
Обсудить 1
Майк ПомпеоГосдума РФРоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
На Украине проходит акция протеста возле избиркома в Донецкой области
РИА
Новости
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне
Эксперт предположил, какой будет внешняя политика Британии при Джонсоне
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Британский бизнес призвал Джонсона как можно быстрее решить проблемы Brexit
Лента
новостей
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал претензии Киева на активы в Крыму
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Истребитель F-16 Вооруженных сил Республики Корея
Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине, пишут СМИ
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Джонсон станет новым премьером Британии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Замглавы офиса Зеленского может стать кандидатом на пост генпрокурора
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
Слуцкий прокомментировал избрание Джонсона премьером Британии
Жители Ченстхова (Польша) встречают советских воинов
Эксперты оценили решение Польши не приглашать РФ на годовщину начала войны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния