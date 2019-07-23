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РИА Новости

На Украине проходит акция протеста возле избиркома в Донецкой области

Вчера, 15:49
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© Фото : Нацполиция Донецкой областиАкция протеста возле избиркома в Донецкой области
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
© Фото : Нацполиция Донецкой области
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Акция протеста проходит возле окружной избирательной комиссии в Покровске Донецкой области, ее участники недовольны подсчетом голосов, возбуждено дело, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
"Со вчерашнего дня в Покровске продолжается протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания избиркома началась протестная акция. Протестующие установили палатки, начали приносить шины.
На месте работает полиция, возбуждено уголовное дело по статье "препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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