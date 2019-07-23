На Украине проходит акция протеста возле избиркома в Донецкой области

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Акция протеста проходит возле окружной избирательной комиссии в Покровске Донецкой области, ее участники недовольны подсчетом голосов, возбуждено дело, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Со вчерашнего дня в Покровске продолжается протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает", - говорится в сообщении.

По данным МВД, наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания избиркома началась протестная акция. Протестующие установили палатки, начали приносить шины.

На месте работает полиция, возбуждено уголовное дело по статье "препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%.